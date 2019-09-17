«У нас давным-давно равноправие полов»

Вера Алентова не боится выглядеть некрасивой на экране, хотела бы сыграть сломленного человека и ждет большого культурного взрыва. После пятилетнего перерыва актриса вернулась в кино и великолепно сыграла умирающего человека, маму главного героя, в фильме «Воскресенье» Светланы Проскуриной (с 19 сентября — в российском прокате). По сюжету, это день из жизни провинциального чиновника (Алексей Вертков), который получает письмо с угрозой. «Известия» поговорили с народной артисткой России о трагедии сильных людей, феминизме и экранизации Пелевина.

— Прежде всего хочу сказать, что восхищен вашей ролью в фильме. Очень точная и совершенно бесстрашная работа. Особенно на контрасте с последними ролями в театре — легкими, яркими…

— Да, в театре у меня такие героини, зачастую еще вполне ухоженные женщины. А в «Воскресенье» — другая. Все роли разные, каждая требует своего подхода. И каждая по-своему любопытна. Мне как актрисе всегда была интересна проблема ухода из жизни — как сильный и мощный человек вдруг становится совершенно беспомощным.

— Прежде чем стать актрисой, вы едва не стали врачом. Тот опыт как-то пригодился в фильме?

— Нет. Но на моих глазах дважды уходили близкие мне люди. И я сама человек уже немолодой. Правда, именно физиология, мне кажется, далеко не самое важное в этой роли. Прежде всего, это мощный характер. Мать Терехова доживает последние дни, но что ее интересует? Был ли сын на кладбище, смог ли он договориться, чтобы ее не хоронили рядом с мужем. Тот явно когда-то нанес ей обиду, и, пусть давно умер, рана, очевидно, не зажила. По этим и другим деталям видно, что моя героиня — сложный и неоднозначный человек.

Алентова Кадр из фильма «Воскресенье» Фото: ПРОвзгляд

— У вашей героини сложные отношения с сыном, но с домработницей (ее играет Елена Мольченко) — просто ужасные.

— В контексте фильма мы понимаем, что домработница живет Тереховыми и успела там стать своей. Её присутствие привычно. Такого человека ты можешь не замечать и даже обижать, но тот грех, который есть у моей героини перед Аней, она помнит всю жизнь. И я играла так, что моя героиня перед уходом хочет его искупить. И это тоже признак сильного человека. А простит ли Аня — это уже ее история.

— После премьеры Александр Сокуров опубликовал открытое письмо Светлане Проскуриной с поздравлениями, где назвал «Воскресенье» точным и «удивительно русским фильмом». Вы согласны с его мнением?

— Письмо Сокурова читала. Фильм для восприятия нелегкий, кому-то он покажется близким и понятным, кому-то нет. Но творчество тем и хорошо, что предполагает индивидуальное восприятие. Каждый зритель может вынести собственное мнение — о чем это кино, на что оно указывает.

— В «Воскресенье» вы, по обыкновению, играете сильную личность. А не было ли у вас желания сыграть слабого, сломленного человека?

— Сломленного — да, пожалуй бы сыграла, если это интересный сценарий. Пока не предлагали. В театре у меня была роль очаровательной слабой героини, которую я очень любила. Она была беспомощно женственной, и именно этим привлекала зрителя. Таких качеств в наших женщинах осталось мало. Жизнь заставляет нас быть сильными.

— В этом году 40 лет со дня премьеры фильма «Москва слезам не верит», где вы играете успешную состоявшуюся женщину — нечастый тип героини в кино тех лет. Как считаете, страна сильно изменилась в этом отношении с тех пор?

— Думаю, что нет. Почему фильм имел такой огромный успех не только у нас, но и во всем мире? Потому что в столицу любой страны постоянно приезжает молодежь, которая хочет учиться, работать, завоевывать этот город. А разве в этом отношении что-то поменялось с тех пор? Я преподаю во ВГИКе и вижу, как юноши и девушки из самых разных уголков страны рвутся в Москву, понимая, что именно здесь можно получить самое серьезное образование, состояться и стать успешным.

— А в плане равноправия полов?

— А у нас давным-давно равноправие. И когда я играла в фильме «Москва слезам не верит», равноправие вовсю уже шагало и по стране, и по всему земному шару. Женщина ли делает карьеру, мужчина ли — разницы никакой. Тот, кто хочет заниматься делом, считает, что он имеет на это право, и у него есть силы — ради бога, пожалуйста, занимайся. Получается — прекрасно. Не получается — извините. Так было тогда, так происходит и сейчас.

Алентова Кадр из фильма "Москва слезам не верит". Вера Алентова (справа) и Ирина Муравьева (слева) Фото: РИА Новости

— Известно, что вы очень избирательны по отношению к материалу — даже рассказывали, что Владимир Валентинович Меньшов придумал вам прозвище «человек по имени нет». Есть какая-то формула, принцип, по которому вы соглашаетесь или отвергаете роли?

— Формулы никакой нет. Если человек, которого предлагают сыграть, мне любопытен, я соглашаюсь. Но хороших ролей всегда мало. Для актеров старшего поколения особенно. Для них редко пишут не только в нашей стране — везде. И это естественное течение жизни — в кино приходят молодые люди, их интересуют собственные проблемы, и это понятно.

После «Воскресенья» меня многие спрашивали: «Как вы решились сниматься такой некрасивой?» А что тут такого? Во-первых, на экране не я, а моя героиня. А, во-вторых, героиня — умирающий человек, она по определению не может выглядеть красивой. Роль диктует внешний вид. Скоро выйдет фильм «Ампир V», где я буду выглядеть совершенно иначе — в макияже, с длинными ресницами, в парике — потому что там это нужно.

— Можете рассказать про эту роль? Вы ведь играете богиню Иштар?

— Так как фильм еще не вышел, по этическим соображениям я не могу ничего раскрывать. Но могу сказать, что ничего подобного раньше я не играла.

— А сам роман вы читали? Как относитесь к Пелевину?

— Когда мне предложили, разумеется, прочитала. История очень любопытная, такая страшная сказка.

— Раз уже разговор зашел о молодом поколении. Люди старшего поколения нередко говорят о кризисе актерской школы. Есть ли молодые актеры — может быть, в вашем театре, — которые вас вдохновляют?

— Да, конечно. И не только в моем театре. Их много. У нас вообще страна невероятно талантливых людей. Во ВГИКе я постоянно вижу удивительных ребят. Другое дело, смущает иногда, что, к сожалению, они мало знают, мало читают. Новые поколения черпают информацию не из книг. А в Интернете, как мне кажется, много информации, но это не знания. И тем не менее — много, очень много интересных, глубоких людей.

Но для того чтобы актера заметили, чтобы актер состоялся, одного таланта мало. Актер растет на ролях. Нужен мощный материал, чтобы он смог себя проявить. Сейчас в театре, кино столько всего происходит — я думаю, мы накануне какого-то большого взрыва. Я вообще оптимистка по природе.