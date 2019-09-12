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Более 2 млрд рублей получит Пензенская область на образование

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Пекол
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Пензенская область победила по четырем направлениям конкурса на право получения субсидий из федерального бюджета в 2020-2022 годах в рамках нацпроекта «Образование». Региону перечислят 2,129 млрд рублей.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», в рамках проекта «Современная школа» будут созданы 35 образовательных организаций в селах и малых городах. «Точки роста» станут центрами математического, гуманитарного и естественно-научного образования.

Кроме того, в области построят три новых школы. Кабинеты «Технология» оснастят современным оборудованием в четырех организациях, которые обучают детей по адаптивным образовательным программам.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» до 2022 года в регионе создадут два мобильных «Кванториума». Появится региональный модельный центр дополнительного образования. В 2021 году оборудование получит центр выявления и поддержки одаренных детей – он уже начал работу на базе Губернского лицея.

157 пензенских школ получат современное компьютерное и интерактивное оборудование по проекту «Цифровая образовательная среда». Центрами развития компьютерных технологий и программирования станут три IT-куба, созданные к 2022 году.

По словам главы региона Ивана Белозерцева, благодаря федеральной помощи область сможет реализовать еще один важный проект - Центр опережающей профессиональной подготовки. Он станет агрегатором и оператором ресурсов для профессиональной ориентации и ускоренного профессионального обучения.

Центр должен начать работу в 2021 году. Специалисты будут заниматься подготовкой и переподготовкой граждан по наиболее востребованным профессиям на уровне, который соответствует стандартам WorldSkills.

10 сентября сообщалось, что Пензенская область получила 35 млн рублей в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». На эти деньги уже закупили оборудование, с помощью которого можно выявлять у младенцев глазные патологии.

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