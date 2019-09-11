Трамп начал совещание в связи с заболеваниями у любителей вейпов

Президент США Дональд Трамп проводит совещание после сообщений о вспышке заболеваний у любителей вейпов и электронных сигарет. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

Участниками совещания стали министр здравоохранения Алекс Азар и и.о. директора Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Норман Шарплесс. На обсуждении также присутствует первая леди страны Меланья Трамп.

Глава Белого дома пообещал решить проблему с вейпами и заявил о подготовке «очень жестких» рекомендаций по их распространению. Они будут готовы через пару недель, отметил республиканец. По его словам, администрация США «пристально следит» за ситуацией.

«Насколько я понимаю, это гигантский бизнес за очень короткое время. Мы не можем позволить, чтобы людям было плохо, и мы не можем позволить, чтобы наша молодежь страдала от этого», — заявил Трамп.

7 сентября власти США подтвердили смерть пяти человек от вызванных вейпом заболеваний. Симптомы у всех умерших были одинаковые: проблемы с органами дыхания, общее недомогание, лихорадка, головная боль и потеря веса. После этого центры по контролю и профилактике заболеваний США на всякий случай рекомендовали воздержаться от курения любых вейпов.

Спустя два дня чиновники федеральной системы здравоохранения США заявили, что веществом, вызвавшим болезни и смерти американцев, мог быть витамин Е, обычно полезный, но в газообразном состоянии способный составлять новые соединения, не все из которых безобидны.

Этот вид витамина обнаруживали только в смесях для вейпов, содержащих тетрагидроканнабинол (ТГК), или, иначе говоря, марихуану. В никотиновых смесях он отсутствует.