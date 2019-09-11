В Минздраве заявили о снижении употребления алкоголя в России

В России потребление алкоголя составляет около 9,7 л на человека. Об этом в среду, 11 сентября, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

По словам замглавы Минздрава, государство последовательно предпринимает меры, направленные на снижение потребления алкоголя, которые приносят реальный эффект. Это видно как по данным продаж и потребления, так и по динамике заболеваний, в наибольшей степени ассоциирующихся с избыточным потреблением алкоголя.

«Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет около 9,7 л на человека. Это всё еще немало, но это не 18 л, как было раньше», — цитирует Салагая агентство городских новостей «Москва».

Накануне большинство федеральных ведомств одобрили законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года, напоминает НСН.

Всероссийский день трезвости отмечается ежегодно 11 сентября с 2005 года. В этот день в разных регионах страны проходят спортивные мероприятия, а также тематические конференции и семинары, связанные с профилактикой алкоголизма и популяризацией трезвого образа жизни.