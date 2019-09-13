В постели с диктаторами: жизнь и смерть «карибской Маты Хари»

В США в возрасте 80 лет ушла из жизни Марита Лоренц, возлюбленная Фиделя Кастро, завербованная ЦРУ с целью убить кубинского лидера. «Известия» рассказывают о жизни «карибской Маты Хари» и почему ей не удалось выполнить задание.

Моряк и актриса

Она родилась в Бремене в 1939 году. Сама история ее появления на свет окутана флером романтики и тайны. Будущей матери — американской актрисе Элис Джун Лофленд — в 1932 году наскучили каменные джунгли Штатов и поклонник-миллионер Уильям Пайл Филипс. Филипс был надоедлив и несколько странен — ему вот-вот должно было стукнуть 50, но он вполне серьезно рассчитывал заполучить в жены 19-летнюю красавицу, пусть даже она и приходилась ему двоюродной сестрой.

От всего этого Элис, или как она называла себя на европейский манер Джун Пажэ, и решила сбежать, сев в один из хмурых дней в нью-йоркском порту на борт трансатлантического парохода «Бремен». Во время путешествия между ней и смуглым черноволосым помощником капитана по имени Генрих Лоренц вспыхнул роман. Элис так и не добралась до Парижа, который был намечен ею в качестве конечной точки вояжа — Генрих увез ее к себе под Бремен, где они и поженились.

V4 Марита Лоренц с отцом Фото: AP

В 1934 году у пары родился первенец — сын Иоахим. Явился он на свет в компании двух сестер — Элис произвела тройню — но девочки не выжили: роды были преждевременными. Надо сказать, что в плане материнства над Элис висел какой-то рок: во вторую беременность (в 1939-м) она носила двойню, но из родившихся двух дочерей выжила только одна. Родители собирались назвать семейное пополнение Илоной и Маритой, но в результате оба имени достались другой. Так на свет появилась Илона Марита Лоренц , будущая возлюбленная Фиделя Кастро, любовница венесуэльского диктатора Маркоса Переса Хименеса, «девушка мафии» и шпионка ЦРУ.

«Диктаторы слабы в постели»

В 1959-м Марита прибыла на Кубу круизным теплоходом, капитаном которого был ее отец. Ей было всего 19, она была, по воспоминаниям знавших ее, очень хороша собой и просто по определению не могла пройти незамеченной мимо главного революционера. Юная американка показала главному барбудо свою каюту, и там он впервые поцеловал ее : «Я была покорена. От Фиделя исходила какая-то сила, которой невозможно было сопротивляться, не получалось противостоять. И я почувствовала, что он передает эту силу и мне! Мы не занялись в тот момент любовью, но почти дошли до этого», — призналась она годы спустя. Когда круиз закончился, Марита вернулась в Нью-Йорк (мать снова жила там, отец, как всегда, был в плавании, но женщин своих навещал регулярно). Через несколько дней в квартире Мариты зазвенел телефон. Голос на том конце провода принадлежал Фиделю, который приглашал ее провести несколько дней в Гаване. Лоренц согласилась, даже не сообразив, что для приличия стоило немного поломаться. В течение нескольких месяцев Марита жила с Фиделем в номере 2408 в Habana Hilton, который стал не только ее жилищем, но и рабочим местом — она превратилась в личного секретаря Кастро.

V1 Марита Лоренц и Фидель Кастро на круизном корабле North German Lloyd, 1959 год Фото: ТАСС/AP

«Любовником он был не лучшим, — вспоминала Лоренц через много лет в автобиографии. — Его больше интересовали ласки, любовная прелюдия, чем сам половой акт. Но диктаторы, они все такие».

Лоренц знала, что говорила. Фидель был не единственным диктатором, делившим с ней постель.

«Никто не может убить меня»

Всё шло хорошо, пока Марита не забеременела. По крайней мере так уверяла она сама — никаких документальных свидетельств нет (или же их намеренно уничтожили). Если верить ее рассказам, в ноябре 1959-го на восьмом месяце она выпила стакан молока и через несколько минут потеряла сознание. Открыв глаза, женщина обнаружила, что находится не в Гаване, а в больнице Рузвельта на Манхэттене. Плод из ее чрева таинственно исчез.

Ей сказали, что случился выкидыш, но Марита никогда не верила этому. В 1981 году, когда она в последний раз в своей жизни посетила остров Свободы, загадка вроде бы была разрешена. «Я была уверена, что наш ребенок жив и умоляла Фиделя представить его мне. В конце концов он уступил: открыл дверь, и появился юноша, которого звали Андрес Васкес. Он был похож на своего отца. Их руки и лица были идентичны. Он сказал мне, что изучает медицину. А я плакала и никак не могла остановиться», — вспоминает Лоренц.

Вскоре после того, как Марита покинула больницу, ее задержали агенты ЦРУ. Завербовать ее было делом несложным, и уже вскоре роковая красотка получила первое задание.

Фото: Getty Images/Bettmann Марита Лоренц

Миссия состояла в том, чтобы вернуться на остров Свободы и ликвидировать бывшего любовника при помощи яда. Так она в 1961 году вернулась в Гавану. У нее всё еще хранился ключ от номера 2408, в котором по-прежнему жил команданте. Но... Марита еще не покинула территорию Штатов, а он уже знал не только, что она к нему едет, но и с какой целью.

«Едва я переступила порог номера, он подошел ко мне. Порывистым движением вложил в мою руку пистолет, посмотрел в глаза и сказал: «Никто не сможет убить меня». Он был прав. Я бросила пистолет и почувствовала себя освобожденной», — сказала Марита в интервью Paris Match. Умолчав при этом, что две капсулы с ядом, полученные от ЦРУ, она, испугавшись, что их обнаружат при таможенном досмотре, затолкала в баночку с кремом для лица. В результате случившейся реакции содержимое капсул «пришло в негодное состояние». Травить Кастро ей было нечем.

Выжившая в джунглях

Марита могла бы остаться в Гаване с простившим ее Фиделем (он, в общем, был не против такого исхода), но вернулась в США и была немедленно вызвана «на ковер» в Лэнгли. Насколько сильным был разнос, который ей устроили шефы за невыполненное задание, история и сама Лоренц умалчивают. Но в конце концов с работы за профнепригодность ее не выгнали. Наоборот, посчитав, что она в достаточной степени освоилась в общении с латиноамериканским контингентом, ЦРУ направило ее на «смежный участок» — противодействовать росту коммунистического движения в Венесуэле. Марита выступила в роли представителя НКО, собирающего деньги на организацию антикоммунистических акций. Ее заметил экс-президент Венесуэлы генерал Маркос Перес Хименес, оставивший свой пост в 1958-м и перебравшийся в Доминиканскую Республику.

V3 Марита Лоренц у здания суда Майами, который отклонил ее иск об отмене экстрадиции для Маркоса Переса Хименеса, 1963 год Фото: Getty Images/Bettmann

Любовная связь Лоренц с Хименесом принесла ей дочь, а также, наверное, много ценной информации для ЦРУ (данные пока не рассекречены), однако вернуть диктатора в кресло главы карибского государства американцам не удалось. Попытка военного переворота, предпринятая сторонниками диктатуры 26 июня 1961 года, была подавлена силами, верными демократически избранному президенту Ромуло Бетанкуру. Марита, успевшая вместе с Хименесом проникнуть в Венесуэлу, была, по словам The New York Times, им оставлена вместе с дочерью «где-то среди джунглей». Несмотря на «возникшие сложности в оперативной работе» (Марита прожила несколько месяцев с индейским племенем яномамо), агентесса ЦРУ вернулась в Штаты. С ребенком на руках и обретя негласное прозвище «карибская Мата Хари».

Проклята и забыта

На этом карьера Мариты не закончилась. Известно, что в ноябре 1963 года незадолго до убийства президента Джона Кеннеди она вместе с агентом Лэнгли Фрэнком Стерджисом встречалась в Далласе с Ли Харви Освальдом и Джеком Руби (Освальд убил Кеннеди 22 ноября, а через два дня Руби застрелил Освальда).

В 1977-м в интервью The New York Daily News Марита заявила, что «может многое рассказать о подготовке покушения на Д. Кеннеди», после чего ее показания были заслушаны специальной комиссией палаты представителей США. Увы, рассказ Лоренц был признан имеющим «малую степень достоверности», а саму ее признали «свидетелем, не заслуживающим доверия».

В 1982 году ее допросил офицер ФБР Лари Уэк и пришел к выводу, что она «возможно, обладает информацией некоторой важности, однако склонна к преувеличению».

М2 Марита Лоренц на пресс-конференции после слушаний в палате представителей США, 1977 год Фото: ТАСС/AP/Dave Pickoff

В своей книге «Любовь и шпионаж в ЦРУ» Марита рассказала также, как по заданию ФБР водила шашни с «первыми лицами итальянской мафии», параллельно встречаясь с высокопоставленным чином полиции. Было ли последнее домашней заготовкой правоохранителей или имело место простое человеческое чувство, именуемое любовью, сказать трудно — у агентов под прикрытием часто правда бывает продолжением лжи и наоборот. Достоверно известно одно: от связи с полицейским чином у «карибской Маты Хари» родилась еще одна дочь.

Последнюю четверть века своей долгой жизни Марита провела забытая всеми, включая бывших любовников и собственных детей. В предисловии к книге, вышедшей в 2015 году, Илона Марита Лоренц написала:

Автор цитаты «Я была женщиной в окружении мужчин. Я лгала и выдумывала, чтобы защитить себя или своих детей, и сказала правду тогда, когда посчитала нужным. Теперь я хочу внести ясность. Может быть, это заставит какого-нибудь человека, тайно работающего на правительство Соединенных Штатов, задуматься о том, что не стоит позволять другим принимать за тебя решения. Последние несколько лет я живу на пособие (мне не выплачивают пенсию) в полуподвале в Квинсе вместе с собакой Бафти, кошкой, черепахой и огромной оранжевой рыбой, которая время от времени так отчаянно бросается на стекло аквариума, словно хочет покончить с собой».