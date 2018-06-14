Универсальный солдат революции

Но долго в условиях мирного времени Че Гевара оставаться не мог. В 1965 году он написал прощальные письма родителям, детям и Фиделю Кастро и отправился в Демократическую Республику Конго, где присоединился к восстанию. О странах, в которых он действовал после этого, ходили самые разные слухи. В ЦРУ его называли «универсальным солдатом революции» — к этому моменту Че Гевара не придерживался ни догм, ни конкретных политических линий. Он жил ради сражения. На одном из последних прижизненных фото, сделанном в Боливии, Че вместе с местными жителями изучает карту региона