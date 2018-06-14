Универсальный солдат революции

Отец Эрнесто Гевары был архитектором, родители коллекционировали книги, и мальчик начал читать еще в четырехлетнем возрасте. К подростковому возрасту, по его словам, он прочитал книги почти всех классиков мировой литературы — от Сервантеса и Виктора Гюго до Анатоля Франса и Максима Горького
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Фото: commons.wikimedia.org
По образованию Эрнесто был врачом — в 1953 году он получил диплом хирурга в области дерматологии. Поэтому на Кубе первое время использовал кличку Доктор. До того как Гевара присоединился к революции на Кубе, он успел дважды проехать по Латинской Америке, а еще принять участие в восстании в Гватемале, откуда чудом бежал с помощью аргентинского посла
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Фото: Getty Images/Underwood Archives
Именно в Гватемале он познакомился со сторонниками Фиделя Кастро. Спустя пару лет, в 1955 году, на конспиративной квартире в Мехико он впервые встретился с самим Кастро
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press
В конце 1956 года Че Гевара вместе с отрядом революционеров отправился на Кубу — больше 80 человек почти две недели провели на яхте, рассчитанной на 8–12 пассажиров. На фото: Эрнесто Че Гевара (второй слева в верхнем ряду) вместе с Раулем Кастро (второй слева в верхнем ряду) и его сподвижниками во время кубинской революции, 1957 год
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Фото: Getty Images/CBS Photo Archive
Впрочем, Че Гевара — герой сложный. Известно, что после победы он принимал активное участие в репрессиях против противников Кастро и даже бывших сподвижников революции, анархистов. Сестра Кастро Хуанита, бежавшая в США, в своей книге называла его «человеком без сердца»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Смирнов
После победы кубинской революции Эрнесто Че Гевара сначала занимал пост главы Национального банка страны, а затем — министра промышленности Кубы. В этих должностях он совершил несколько официальных визитов, в том числе и в СССР. На фото: глава правительственной экономической миссии Кубы Эрнесто Че Гевара (справа) и первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущёв
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктор Ахломов
Эрнесто Че Гевара (справа) и первый космонавт планеты Юрий Гагарин (слева) во время заседания Общества советско-кубинской дружбы, 1964 год
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Фото: Getty Images/Universal History Archive
Че Гевара и Фидель Кастро во время игры в гольф, 1962 год
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Фото: TASS/Abaca Press
Эрнесто Че Гевара с детьми, 1965 год. У Че было шестеро детей: сыновья Камило, Эрнесто и Омар и дочери Ильда, Алейда и Селия
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Фото: Museo Che Guevara/Alberto Korda
Самый известный снимок команданте был сделан в марте 1960 года, на траурном митинге после теракта в гаванском порту, кубинским фотографом Альберто Кордой. Всего фотограф тогда сделал три кадра, которые назвал «Героический партизан». На них также были изображены пальма и стоявшие рядом люди — в финальной версии все эти детали фотограф обрезал, оставив лишь главного героя
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Фото: Getty Images/Bettmann
Но долго в условиях мирного времени Че Гевара оставаться не мог. В 1965 году он написал прощальные письма родителям, детям и Фиделю Кастро и отправился в Демократическую Республику Конго, где присоединился к восстанию. О странах, в которых он действовал после этого, ходили самые разные слухи. В ЦРУ его называли «универсальным солдатом революции» — к этому моменту Че Гевара не придерживался ни догм, ни конкретных политических линий. Он жил ради сражения. На одном из последних прижизненных фото, сделанном в Боливии, Че вместе с местными жителями изучает карту региона
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Фото: Getty Images/Bettmann
В октябре 1967 года 39-летний Эрнесто Че Гевара попал в плен во время участия в восстании в Боливии, через несколько дней он был казнен. Его останки перенесли в официальную могилу (точнее, в Мавзолей Че Гевары) лишь в 1997 году
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Гений революции, человек, живший свободой и в то же время прославившийся безжалостностью к своим противникам, — 90 лет назад, 14 июня 1928 года, в Аргентине родился Эрнесто Гевара де ла Серна, которого сегодня знают как главного романтика мировой революции, команданте Че. Редкие снимки культового героя — в галерее портала iz.ru
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