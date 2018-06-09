Рожденная в Иерусалиме

В «Леоне» (1994) юная актриса сыграла девочку, подружившуюся с сентиментальным наемным убийцей
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Актриса появилась в трех эпизодах «Звездных войн» в роли королевы Падме Амидалы, возлюбленной Энакина Скайоукера и матери Люка и Леи
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В психологической драме Майкла Николса «Близость» (2004) Портман сыграла исполнительницу стриптиза Элис
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Для антиутопии «V — значит вендетта», где она сыграла тележурналистку Иви Хэммонд, актрисе пришлось обриться наголо
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Экранными партнерами Портман в получившей «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах мелодраме Вонга Карвая «Мои черничные ночи» (2007) стали певица Нора Джонс и неотразимый Джуд Лоу
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В «Еще одной из рода Болейн» (2008) Натали довелось вновь сыграть королеву — на сей раз реально существовавшую жену Генриха VIII Анну Болейн
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Роль балерины Нины Сейерс в «Черном лебеде» (2010) принесла актрисе долгожданный «Оскар»
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В «Торе» (2011) Портман воплотила образ Джейн Фостер, помощницы земного воплощения главного героя — скандинавского бога грома
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Для «Джеки» (2016), получившей восторженные отзывы критиков, Портман пришлось примерить платье первой леди США Жаклин Кеннеди
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В фантастическом триллере «Аннигиляция» (2017) сыграла биолога Лину Кейн, изучающую странные паранормальные явления в секретной зоне, возникшей после падения таинственного метеорита
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Натали Хершлаг родилась в Иерусалиме 9 июня 1981 года. Псевдоним, под которым она стала знаменита, девушка взяла в 1994 году после переезда в США; Портман — девичья фамилия ее бабушки. Роль Матильды в фильме французского режиссера Люка Бессона «Леон» принесла 13-летней актрисе мировую славу. С тех пор она снялась более чем в 50 фильмах, была удостоена «Оскара» (за роль в «Черном лебеде» Даррена Аронофски) и стала одной из самых любимых актрис молодого поколения. В день рождения Натали портал iz.ru представляет фотогалерею лучших ее ролей.
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