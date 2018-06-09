Рожденная в Иерусалиме

Натали Хершлаг родилась в Иерусалиме 9 июня 1981 года. Псевдоним, под которым она стала знаменита, девушка взяла в 1994 году после переезда в США; Портман — девичья фамилия ее бабушки. Роль Матильды в фильме французского режиссера Люка Бессона «Леон» принесла 13-летней актрисе мировую славу. С тех пор она снялась более чем в 50 фильмах, была удостоена «Оскара» (за роль в «Черном лебеде» Даррена Аронофски) и стала одной из самых любимых актрис молодого поколения. В день рождения Натали портал iz.ru представляет фотогалерею лучших ее ролей.