Посланница небес

Анджелина — дочь известного американского актера Джона Войта, сыгравшего отца Лары Крофт в первом фильме о рисковой расхитительнице гробниц
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Фото: Getty Images/New York Daily News Archive/Susan Watts
Джоли впервые снялась в кино еще в 1982 году, но с 14 лет занималась в основном карьерой модели. Она также появлялась в видеоклипах Ленни Кревица и Rolling Stones
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Фото: Global Look Press/l90
За роль в фильме «Турист» 2010 года Джоли была в очередной раз номинирована на «Золотой глобус»
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Фото: Depositphotos
В середине 2000-х Джоли четыре года подряд номинировали на «Золотую малину» как худшую актрису года, но всякий раз награда уходила к другим
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Фото: Global Look Press/Max Nash
В 2008 году Джоли снялась в главной роли в «Подмене» Клинта Иствуда, что заставило критиков заново оценить ее актерские способности
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Фото: TASS/PA Images/Anthony Devlin
В 2014 году королева Великобритании Елизавета II удостоила Джоли ордена Святого Михаила и Святого Георгия за работу по борьбе с сексуальным насилием в зонах вооруженных конфликтов
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Фото: Getty Images/Epsilon/Kristina Sazonova
Джоли приезжала в Москву в 2010 году на российскую премьеру шпионского боевика «Солт»
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Фото: Getty Images/Andrew Kent
С 2001 года актриса работает послом доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН
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Фото: Getty Images/Jason Merritt
Джоли была замужем трижды. С последним мужем, знаменитым актером Брэдом Питтом, с 2016 года тянется бракоразводный процесс
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Фото: Getty Images/GC Images/Marc Piasecki
Все шестеро детей Джоли остались с матерью и недавно посещали с ней парижский Лувр
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Фото: Getty Images/UNHCR/Jason Tanner
Работа послом доброй воли ООН для Джоли — не фикция, она постоянно посещает горячие точки, например, Афганистан
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Знаменитой актрисе, послу доброй воли ООН и просто красавице Анджелине Джоли 4 июня исполняется 43 года. Зрители полюбили ее почти два десятка лет назад в первой же экранизации компьютерной игры «Лара Крофт: расхитительница гробниц». Впрочем, еще до того, как Джоли принялась носиться по джунглям и пещерам с огромными пистолетами в руках, она уже была лауреаткой трех «Золотых глобусов» и «Оскара» (за фильм «Прерванная жизнь»). Дальнейшая кинокарьера Анджелины сложилась тоже удачно, а кроме того, она известна своими благотворительными начинаниями и обширной семьей: у нее шестеро детей, трое из которых — приемные. В день рождения актрисы портал iz.ru подобрал самые впечатляющие ее фотографии.
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