Посланница небес

Знаменитой актрисе, послу доброй воли ООН и просто красавице Анджелине Джоли 4 июня исполняется 43 года. Зрители полюбили ее почти два десятка лет назад в первой же экранизации компьютерной игры «Лара Крофт: расхитительница гробниц». Впрочем, еще до того, как Джоли принялась носиться по джунглям и пещерам с огромными пистолетами в руках, она уже была лауреаткой трех «Золотых глобусов» и «Оскара» (за фильм «Прерванная жизнь»). Дальнейшая кинокарьера Анджелины сложилась тоже удачно, а кроме того, она известна своими благотворительными начинаниями и обширной семьей: у нее шестеро детей, трое из которых — приемные. В день рождения актрисы портал iz.ru подобрал самые впечатляющие ее фотографии.