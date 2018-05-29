Женщина ХХ века

Фото: Renn Productions/Timothy Burrill Productions Limited
Маркиза де Мертей в «Вальмоне» (1989) Милоша Формана (экранизация романа французского писателя XVIII века Шодерло де Лакло «Опасные связи») стала вторым опытом актрисы в кинематографе и первой значительной ролью на большом экране
За роль домохозяйки Кэролайн Бернем в «Красоте по-американски» (1999) Сэма Мендеса Бенинг была номинирована на «Оскар» (фильм в результате получил пять статуэток, хотя актрису обошли наградой)
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Фото: Global Look Press/FilmStills.net
В «Театре» (2004) классика венгерского кинематографа Иштвана Сабо, поставленном по мотивам одноименного романа Сомерсета Моэма, актриса сыграла Джулию Ламберт. Роль принесла ей «Золотой глобус» и премию Национального совета кинокритиков США
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Фото: Global Look Press/FilmStills.net
К образу «домохозяйки на грани нервного срыва» Бенинг вернулась в комедийной драме Райана Мерфи «На острой грани» (2006)
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Фото: Global Look Press/Sony Pictures Classics
В фильме Пола МакГигана «Кинозвезды не умирают в Голливуде» (2017) Бенинг сыграла голливудскую диву 1950-х Глорию Грэм
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Фото: Global Look Press/Sony Pictures Classics
Последняя на сегодняшний день роль Бенинг — Ирина Аркадина (снова актриса!) в версии чеховской «Чайки» американского режиссера Майкла Мэйера, вышедшей в прокат в начале мая 2018 года. А вот в 2019-м Аннетт Бенинг должна появиться в совсем необычном для себя проекте: супергеройском блокбастере «Капитан Марвел» (подробности о роли пока держатся в секрете)
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Одна из величайших живущих и работающих ныне киноактрис, американка Аннетт Бенинг, родилась 29 мая 1958 года. Она начинала карьеру в театре и пришла в кино лишь в возрасте 30 лет — по меркам Голливуда почти старость. Снимается она по-прежнему не так уж часто, предпочитая сцену и общество своего супруга, легендарного актера и режиссера Уоррена Битти. Зато практически каждый фильм с ее участием становится событием в мире кинематографа — можно вспомнить и «Кидал» Стивена Фрирза, принесших ей первую номинацию на «Оскар», и «Красоту по-американски» Сэма Мендеса, и «Театр» Иштвана Сабо. В день рождения актрисы портал iz.ru вспоминает некоторые из ее самых известных киноролей.
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