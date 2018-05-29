Женщина ХХ века

Одна из величайших живущих и работающих ныне киноактрис, американка Аннетт Бенинг, родилась 29 мая 1958 года. Она начинала карьеру в театре и пришла в кино лишь в возрасте 30 лет — по меркам Голливуда почти старость. Снимается она по-прежнему не так уж часто, предпочитая сцену и общество своего супруга, легендарного актера и режиссера Уоррена Битти. Зато практически каждый фильм с ее участием становится событием в мире кинематографа — можно вспомнить и «Кидал» Стивена Фрирза, принесших ей первую номинацию на «Оскар», и «Красоту по-американски» Сэма Мендеса, и «Театр» Иштвана Сабо. В день рождения актрисы портал iz.ru вспоминает некоторые из ее самых известных киноролей.