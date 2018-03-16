Бесстрашная

Всего за свою карьеру Юппер дважды получала награды Каннского и Венецианского кинофестивалей и один раз — Берлинского. Она была удостоена французского ордена Почетного легиона. Актриса никогда не боялась сложных или тяжелых ролей, за что критики нередко называли ее бесстрашной. На фото: кадр из фильма «Ева» 2018 года