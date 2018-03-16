Бесстрашная

Изабель Юппер дебютировала в кино в 1971 году, ей было 18 лет. По ее собственным словам, стать актрисой она решила после просмотра ленты Михаила Калатозова «Летят журавли». На фото: кадр из фильма «Окно спальни», 1987
Фото: Films A2
Актриса в фильме «Женское дело», основанном на реальной истории женщины, гильотинированной в 1943 году за выполнение нелегальных абортов, 1988 год
Фото: Global Look Press
Одной из вершин в ее карьере стала роль в фильме «Пианистка» Михаэля Ханеке — картина поставила рекорд на Каннском кинофестивале, получив сразу три награды, включая Гран-при
Фото: Интерсинема-Арт
В 2002 году актриса снялась в комедии Франсуа Озона «8 женщин», за роль в которой получила приз Берлинского кинофестиваля и приз Европейской киноакадемии
Фото: Global Look Press
Изабель Юппер в фильме «Недовольные сестры», 2004 год
Фото: Global Look Press
Кинокритики всегда выделяли умение Юппер работать со всей гаммой эмоций, хотя фирменным для актрисы стал образ холодной интеллектуальной женщины. На фото: кадр из фильма «Габриель», 2005 год
Фото: Global Look Press
Актриса в фильме «Комедия власти», 2006 год
Фото: Global Look Press
У Изабель Юппер трое детей. Со старшей дочерью, Лолитой Шама, родившейся в 1983 году, она снялась в нескольких фильмах, включая «Копакабану». На фото: актриса в фильме «Копакабана», 2010 год
Фото: Cinema Prestige
В 2016 году Юппер сыграла главную роль в триллере Пола Верховена «Она», после чего была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль — премию она тогда не получила
Фото: Russian World Vision
Кадр из фильма «Хеппи-энд» режиссера Михаэля Ханеке, 2017 год
Фото: Экспонента
Всего за свою карьеру Юппер дважды получала награды Каннского и Венецианского кинофестивалей и один раз — Берлинского. Она была удостоена французского ордена Почетного легиона. Актриса никогда не боялась сложных или тяжелых ролей, за что критики нередко называли ее бесстрашной. На фото: кадр из фильма «Ева» 2018 года
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В пятницу, 16 марта, 65 лет исполняется Изабель Юппер — одной из самых значимых французских актрис, фильмография которой насчитывает больше 110 фильмов. Многие из них входят в золотой фонд французского и европейского кинематографа. Лучшие роли Юппер — в галерее портала iz.ru
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