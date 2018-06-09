Тысячеликий

В ностальгическом музыкальном фильме «Плакса» (1990), действие которого происходит в середине 1950-х, Депп сыграл задиру и бунтаря Уэйда Уокера
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«Эдвард Руки-ножницы» (1990) стал первым для Деппа опытом сотрудничества с режиссером Тимом Бертоном
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В 1993 году Депп появился в «Аризонской мечте», первом англоязычном фильме знаменитого югославского режиссера Эмира Кустурицы
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Фото: Global Look Press
Европейские режиссеры, пробовавшие свои силы в Голливуде, вообще любили приглашать Деппа — швед Лассе Хальстрем снял его (вместе с молодым и никому неизвестным Лео Ди Каприо) в заглавной роли в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа» (1993)
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Фото: Global Look Press
«Мертвец» (1995) классика американского независимого кино Джима Джармуша укрепил славу Деппа как актера для интеллектуалов
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Фото: Global Look Press
В фильме ужасов Тима Бертона «Сонная лощина» (1999) Депп сыграл сыщика Икабода Крейна, расследующего в 1799 году серию загадочных убийств
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Фото: Global Look Press
Несмотря на пришедший после «Пиратов» коммерческий успех, Депп продолжает сниматься в относительно малобюджетных фильмах. В 2004 году он сыграл главную роль писателя Морта Рейни в «Тайном окне» по мотивам повести Стивена Кинга
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Фото: Global Look Press
В «Чарли и шоколадной фабрике» (2005) актер появился в образе Вилли Вонки, хозяина чудесного кондитерского производства. Любопытно, что в детстве Депп страдал аллергией на шоколад
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Фото: Global Look Press
В «Джонни Д.» (2009) Депп сыграл знаменитого гангстера Джона Диллинджера, «врага общества номер один», как его именовали в ФБР
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Фото: Global Look Press
Депп снялся в экранизациях двух книг знаменитого американского журналиста Хантера С. Томпсона: «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998) и «Ромовый дневник» (2011)
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Роль Джека Воробья в фильмах про пиратов Карибского моря позволила Деппу осуществить свою давнюю заветную мечту: на гонорары он купил собственный остров на Карибах
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Фото: Global Look Press
Кроме кино, Депп серьезно занимается музыкой. Недавно он посещал Москву в составе группы Hollywood Vampires (в которой играет с Элисом Купером и Джо Перри), а в прошлом году снялся в двух клипах своего давнего приятеля Мэрилина Мэнсона
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Одному из самых популярных американских актеров нашего времени, Джонни Деппу 9 июня исполняется 55 лет. Он начинал карьеру в кино в «Кошмаре на улице Вязов» и стал одной из первых жертв кровавого маньяка Фредди Крюгера. Затем последовали подростковый телесериал «Джамп-стрит, 21», роли у Тима Бертона и Эмира Кустурицы и, наконец, «Пираты Карибского моря», превратившие кумира интеллектуалов в любимого героя детей всего мира. Благодаря капитану Джеку Воробью Депп стал одним из самых высокооплачиваемых — и знаменитых — актеров Голливуда. В день рождения артиста портал iz.ru вспоминает его самые характерные роли.
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