Тысячеликий

Одному из самых популярных американских актеров нашего времени, Джонни Деппу 9 июня исполняется 55 лет. Он начинал карьеру в кино в «Кошмаре на улице Вязов» и стал одной из первых жертв кровавого маньяка Фредди Крюгера. Затем последовали подростковый телесериал «Джамп-стрит, 21», роли у Тима Бертона и Эмира Кустурицы и, наконец, «Пираты Карибского моря», превратившие кумира интеллектуалов в любимого героя детей всего мира. Благодаря капитану Джеку Воробью Депп стал одним из самых высокооплачиваемых — и знаменитых — актеров Голливуда. В день рождения артиста портал iz.ru вспоминает его самые характерные роли.