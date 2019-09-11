В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных

Члены ОНК обнаружили заключенных, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке. Об этом сообщил ответственный секретарь столичной комиссии Иван Мельников в среду, 11 сентября.

По его словам, четыре башни построенного в XVIII веке тюремного замка, в одной из которых сидел предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев, уже давно не функционируют как тюрьма, а используются в качестве служебных и вспомогательных помещений. Тем не менее в ОНК поступила информация, что администрация всё же в последнее время стала содержать там заключенных.

Мельников отметил, что в ходе визита выяснилось, что в одной из этих старых камер действительно содержатся двое арестованных, обвиняемых в разбое.

«Условия просто жуткие — крошечное помещение не больше четырех метров квадратных. Туалет — дырка в полу прямо по центру комнаты, около двухъярусной кровати», — цитирует секретаря ОНК «Комсомольская правда».

Он добавил, что окно в камере крошечное, из трубы постоянно течет вода.

Члены ОНК направили руководству «Бутырки» письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют нормам и правилам.

В конце августа сообщалось, что в московском следственном изоляторе «Лефортово» уже почти месяц нет горячей воды. Заключенные пожаловались членам ОНК на отсутствие горячей воды в камерах во время проверки, которую комиссия проводила в СИЗО.