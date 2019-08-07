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Правительство поддержало законопроект о беременных в СИЗО

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Правительство России в среду, 7 августа, поддержало с некоторыми замечаниями законопроект о выделении в СИЗО отдельных камер для беременных и женщин с детьми до трех лет.

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«Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом замечаний», — приводит ТАСС официальное заключение кабмина.

Предлагается отразить в названии предмет правового регулирования и обосновать необходимость особого порядка вступления законопроекта в силу.

Автором документа выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Согласно инициативе, беременные и женщины с малолетними детьми должны содержаться в СИЗО отдельно от других заключенных, а на каждого ребенка должно выделяться не менее 4 кв. м.

Инициатива была анонсирована в 2018 году, документ неоднократно дорабатывался с учетом замечаний и был внесен в Госдуму в конце июля 2019-го. Документ призван улучшить условия содержания женщин с детьми и беременных в СИЗО.

В сентябре 2018 года Минюст поручил улучшить нормы питания в СИЗО для ряда категорий граждан, в том числе беременных, кормящих матерей и несовершеннолетних. Через месяц ведомство приступило к разработке законопроекта о возможности условно-досрочного освобождения для этих лиц.

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