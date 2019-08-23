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Заключенные в СИЗО «Лефортово» остались без горячей воды

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В следственном изоляторе федерального подчинения «Лефортово» уже почти месяц нет горячей воды. Об этом «Известиям» сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы Иван Мельников.

Заключенные пожаловались членам ОНК на отсутствие горячей воды в камерах во время проверки, которую комиссия проводила в СИЗО «Лефортово».

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«Представитель администрации изолятора заявил членам ОНК, что горячая вода отключена из-за аварии на городской магистрали, и все претензии в данном случае следует адресовать городу», — сказал Мельников.

Правозащитник уточнил, что в душевых горячая вода всё же есть — она подается от водонагревательных приборов. Но один из них уже сломался и быстро его отремонтировать не получится, поскольку покупка запасных частей связана с проведением длительных конкурсных процедур.

В пресс-службе ПАО МОЭК, отвечающей за горячее водоснабжение в столице, информацию об аварии на городских магистралях опровергли.

«ПАО МОЭК проводило плановые гидравлические испытания магистральных сетей в данном районе. Горячее водоснабжение отключалось по плану на 10 дней, работы были завершены в соответствии с графиком 3 августа 2019 года», — говорится в ответе организации на запрос «Известий».

В документе отмечается, что «горячее водоснабжение изолятора было нарушено в связи с повреждением на тепловом вводе, принадлежащем СИЗО». Работы по его устранению проводились владельцем сетей и были завершены 23 августа 2019 года. Со своей стороны Иван Мельников заявил, что ОНК Москвы не располагает информацией о восстановлении горячего водоснабжения в изоляторе.

8 августа замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко сообщил о многочисленных нарушениях в петербургском СИЗО «Кресты». В частности, по его словам, администрация СИЗО нарушала законодательство, подсаживая в камеры к осужденным арестантам несудимых.

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