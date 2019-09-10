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Конгрессмен назвал «незначительным» второй пакет санкций по «делу Скрипалей»

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Фото: ТАСС/PA Images/Ben Birchall
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Председатель подкомитета по надзору и государственной реформе нижней палаты конгресса США Стивен Линч заявил, что второй пакет антироссийских санкций по «делу Скрипалей» является «незначительным», и призвал госсекретаря США Майка Помпео объяснить причины задержки его введения почти на девять месяцев. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает телеканал CNN.

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Уточняется, что Линч направил госсекретарю два письма, в одном из которых запросил информацию о том, кто дал распоряжение ввести против России первый пакет санкций по «делу Скрипалей». Кроме того, он попросил копию рекомендаций по санкциям, список должностных лиц, которые одобрили второй пакет санкций, стенограмму состоявшегося в июле телефонного разговора президента Дональда Трампа с российским главой Владимиром Путиным и ряд других документов.

Однако, не дождавшись ответа к отведенному сроку (23 августа), конгрессмен направил второе письмо 9 сентября. В нем он продублировал свой первый запрос и заявил о недостаточном, на его взгляд, охвате новых санкций.

«Согласно бывшим должностным лицам Совета национальной безопасности Белого дома, Госдепартамента и министерства финансов, эти санкции назрели давно, однако являются незначительными и едва заденут российскую экономику», — подчеркнул Линч.

Он также призвал Помпео придать антироссийским рестрикциям сущностный и действенный характер.

Второй пакет антироссийских санкций США по «делу Скрипалей» вступил в силу в полночь 26 августа (7:00 мск). Ограничения введены в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» из-за того, что Москва якобы не предоставила гарантий неприменения данных видов оружия.

Как отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, новые американские санкции — бесполезные меры, которые не окажут существенного влияния на Россию. По его словам, после новостей о введении санкций реакция рынка была спокойной, а агентство Fitch и вовсе повысило рейтинг РФ.

Первый пакет санкций в связи с «делом Скрипалей» вступил в силу 27 августа прошлого года. Тогда были введены ограничения на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.

Британский шпион и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон заявил об использовании нервно-паралитического вещества «Новичок», которое якобы производилось в России, и обвинил в произошедшем Москву.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения и указывала на их бездоказательность.

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