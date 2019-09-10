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Сокуров поставит спектакль в петербургском МДТ по «Даме с камелиями»

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Малый драматический театр — Театр Европы — в Петербурге планирует летом 2020 года начать работу над спектаклем совместно с кинорежиссером Александром Сокуровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую рекламно-издательским отделом театра Елену Александрову.

С Сокуровым ведут переговоры о том, чтобы поставить сочинение для сцены по мотивам «Дамы с камелиями» Дюма и оперы Джузеппе Верди «Травиата». Представитель театра уточнила, премьера может выйти в новом сезоне, передает телеканал «78».

Напомним, Мариинский театр в Санкт-Петербурге начнет новый сезон премьерой оперы «Пеллеас и Мелизанда» Клода Дебюсси. Режиссером спектакля, художником по костюмам и художником-постановщиком выступила Анна Матисон, жена актера Сергея Безрукова. Постановку покажут 24 и 28 октября в Концертном зале.

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