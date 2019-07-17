Мариинский театр в октябре покажет премьеру оперы «Пеллеас и Мелизанда»

Мариинский театр в Санкт-Петербурге откроет новый сезон премьерой оперы «Пеллеас и Мелизанда» Клода Дебюсси. Режиссером спектакля, художником по костюмам и художником-постановщиком выступит Анна Матисон, жена актера Сергея Безрукова.

По словам пресс-атташе театра Анны Яковлевой, постановку покажут 24 и 28 октября в Концертном зале, дирижировать оркестром будет художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев, передает телеканал «78».

В конце мая фестиваль «Звезды белых ночей» представил оперную премьеру: впервые на сцене Мариинского театра прозвучало произведение Джакомо Пуччини «Девушка с Запада». Возложив на себя обязанности режиссера, художника-постановщика, художника по костюмам и художника по свету, Арно Бернар решил не отступать от либретто.