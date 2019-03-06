Сокуров стал почетным членом Папской академии изящных искусств

Российский режиссер и сценарист Александр Сокуров избран почетным членом Папской академии изящных искусств и словесности виртуозов при Пантеоне, сообщает 6 марта «РИА Новости».

«Семь новых действительных членов нашей академии на днях были назначены Папой римским Франциском. Одновременно на общем собрании академиков, которые по традиции носят почетный титул «виртуозов», шесть видных деятелей мировой культуры, в числе которых и Александр Сокуров, были избраны почетными членами», — отметили в секретариате академии.

Официальное представление новых действительных и почетных членов академии состоится на пресс-конференции 19 марта в римском Пантеоне.

Народный артист России Александр Сокуров в 1998 году был удостоен премии Ватикана «Третье тысячелетие». В 2011 году за картину «Фауст» режиссер получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Помимо «Фауста», он снял «Молох», «Спаси и сохрани», «Александра», «Русский ковчег» и другие известные киноленты.

Папская академия изящных искусств и словесности виртуозов при Пантеоне (Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Letteratura dei Virtuosi al Pantheon) была основана представителями католического монашества в 1542 году. В разное время ее членами были художник Караваджо, архитектор и скульптор Бернини, архитектор Виньола и другие всемирно известные люди искусства.

5 марта Папа римский Франциск заявил о решении Ватикана открыть архивы времен Второй мировой войны. Так он отреагировал на критику в сторону папы Пия XII (был понтификом в 1939–1958 годах), которого обвинили в игнорировании холокоста и недостаточных усилиях для спасения жизней во время войны.