Прямой эфир

Сокуров стал почетным членом Папской академии изящных искусств

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский режиссер и сценарист Александр Сокуров избран почетным членом Папской академии изящных искусств и словесности виртуозов при Пантеоне, сообщает 6 марта «РИА Новости».

«Семь новых действительных членов нашей академии на днях были назначены Папой римским Франциском. Одновременно на общем собрании академиков, которые по традиции носят почетный титул «виртуозов», шесть видных деятелей мировой культуры, в числе которых и Александр Сокуров, были избраны почетными членами», — отметили в секретариате академии.

От нашего Рима к вашему: Третьяковка привезла свои шедевры в Ватикан
Экспозиция в Соборе Святого Петра охватывает шесть веков русского искусства

Официальное представление новых действительных и почетных членов академии состоится на пресс-конференции 19 марта в римском Пантеоне.

Народный артист России Александр Сокуров в 1998 году был удостоен премии Ватикана «Третье тысячелетие». В 2011 году за картину «Фауст» режиссер получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Помимо «Фауста», он снял «Молох», «Спаси и сохрани», «Александра», «Русский ковчег» и другие известные киноленты.

Папская академия изящных искусств и словесности виртуозов при Пантеоне (Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Letteratura dei Virtuosi al Pantheon) была основана представителями католического монашества в 1542 году. В разное время ее членами были художник Караваджо, архитектор и скульптор Бернини, архитектор Виньола и другие всемирно известные люди искусства.

5 марта Папа римский Франциск заявил о решении Ватикана открыть архивы времен Второй мировой войны. Так он отреагировал на критику в сторону папы Пия XII (был понтификом в 1939–1958 годах), которого обвинили в игнорировании холокоста и недостаточных усилиях для спасения жизней во время войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кардинала сняли с поста в Ватикане из-за домогательств к детям
Режиссер Ларс фон Триер представил свою первую выставку об алмазах и кино

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017