Российская таможня стала выявлять больше «запрещенки» благодаря дронам

С января по август в Россию пытались ввезти 70,8 тыс. т запрещенной продукции, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС). В это число входят как санкционные товары, так и продукты санкционного перечня без подтверждения страны происхождения.

Качество выявления «запрещенки» в этом году улучшилось, потому что к этой работе подключили вертолеты и дроны. Они отслеживают движение большегрузов, следующих по объездным дорогам, минуя таможенные пункты. Также мобильные группы ФТС получили полномочия самостоятельно останавливать и досматривать грузовые фуры без ГИБДД, рассказали в ведомстве.

Впрочем, несмотря на усиление контроля, санкционная продукция просачивается на российские прилавки и в рестораны. Так, в Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что с момента действия санкций с реализации снято 985 т таких товаров или продукции без достоверной информации о происхождении. На компании, которые завозят и продают нелегальные «пармезаны», наложено штрафов на общую сумму 866,5 млн рублей. Все изъятые из оборота товары были уничтожены, подчеркнули в ведомстве.

Эксперты отмечают, что есть как минимум три способа завоза санкционных продуктов — под прикрытием, путем транзита через территорию России в другие страны и легально через рынки стран ЕАЭС.

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