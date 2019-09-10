Прямой эфир

Российская таможня стала выявлять больше «запрещенки» благодаря дронам

0
Фото: TASS/Niall Carson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С января по август в Россию пытались ввезти 70,8 тыс. т запрещенной продукции, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС). В это число входят как санкционные товары, так и продукты санкционного перечня без подтверждения страны происхождения.

Плюс эмбарго: 40% российских бизнесменов выиграли от контрсанкций
Однако отсутствие конкуренции негативно сказалась на качестве российской продукции

Качество выявления «запрещенки» в этом году улучшилось, потому что к этой работе подключили вертолеты и дроны. Они отслеживают движение большегрузов, следующих по объездным дорогам, минуя таможенные пункты. Также мобильные группы ФТС получили полномочия самостоятельно останавливать и досматривать грузовые фуры без ГИБДД, рассказали в ведомстве.

Впрочем, несмотря на усиление контроля, санкционная продукция просачивается на российские прилавки и в рестораны. Так, в Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что с момента действия санкций с реализации снято 985 т таких товаров или продукции без достоверной информации о происхождении. На компании, которые завозят и продают нелегальные «пармезаны», наложено штрафов на общую сумму 866,5 млн рублей. Все изъятые из оборота товары были уничтожены, подчеркнули в ведомстве.

Эксперты отмечают, что есть как минимум три способа завоза санкционных продуктов — под прикрытием, путем транзита через территорию России в другие страны и легально через рынки стран ЕАЭС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 11 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме сочли идею запретить ввоз пармезана перегибом
Челябинские таможенники задержали грузовик с конфетами Roshen

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019