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Челябинские таможенники задержали грузовик с конфетами Roshen

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Фото: ТАСС
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Сотрудники челябинской таможни и регионального пограничного управления ФСБ задержали на границе с Казахстаном грузовик, в котором находились 2,5 т запрещенных к ввозу в Россию конфет украинской фирмы Roshen, сообщает 21 февраля ТАСС.

«2,5 т карамели были задержаны на КПП «Бугристое». Согласно постановлению правительства РФ, ввоз данной категории товаров запрещен. Это первый случай ввоза украинских товаров из Республики Казахстан в Челябинскую область», — сказали в пресс-службе челябинской таможни.

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Водитель грузового автомобиля пояснил, что 383 коробки кондитерских изделий он вез в Россию по просьбе своего знакомого и не знал, что экспортировать эту продукцию нельзя.

Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено административное дело.

Накануне нового 2019 года кабинет министров России опубликовал список украинских товаров, которые запрещены к ввозу. Среди запрещенного к ввозу продовольствия оказались шоколад, вино, консервированные овощи, хлеб и кондитерские изделия.

3 ноября 2018 года сообщалось, что компания Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, вывезла оборудование с расположенной в Липецке кондитерской фабрики.

Весной 2015 года СКР по материалам ФСБ РФ возбудил уголовное дело по факту хищения руководством фабрики 180 млн рублей путем незаконного возмещения НДС из российского бюджета. Имущество фабрики было арестовано.

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