Назначены новые прокуроры Хабаровского края и Сахалина
Президент России Владимир Путин назначил новых прокуроров Хабаровского края и Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Прокуратуру Хабаровского края возглавил Николай Рябов, который ранее был прокурором Сахалинской области. Главой Сахалинской прокуратуры стал Вячеслав Шайбеков.
Также глава государства назначил нового прокурора Кабардино-Балкарии. Им стал Николай Хабаров.
Должность дальневосточного транспортного прокурора занял экс-прокурор Хабаровского края Виталий Каплунов.
Кроме того, Путин освободил от должностей прокурора Северной Осетии Владимира Векшина, прокурора Смоленской области Евгения Полонского и прокурора Новгородской области Андрея Гуришева.
Ранее 10 сентября Путин назначил Дениса Попова, занимавшего должность прокурора Дагестана, прокурором Москвы. Республиканскую прокуратуру возглавил Алексей Ежов, который ранее был заместителем руководителя ведомства.