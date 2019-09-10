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Назначены новые прокуроры Хабаровского края и Сахалина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Президент России Владимир Путин назначил новых прокуроров Хабаровского края и Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуратуру Хабаровского края возглавил Николай Рябов, который ранее был прокурором Сахалинской области. Главой Сахалинской прокуратуры стал Вячеслав Шайбеков.

Также глава государства назначил нового прокурора Кабардино-Балкарии. Им стал Николай Хабаров.

Должность дальневосточного транспортного прокурора занял экс-прокурор Хабаровского края Виталий Каплунов.

Кроме того, Путин освободил от должностей прокурора Северной Осетии Владимира Векшина, прокурора Смоленской области Евгения Полонского и прокурора Новгородской области Андрея Гуришева.

Ранее 10 сентября Путин назначил Дениса Попова, занимавшего должность прокурора Дагестана, прокурором Москвы. Республиканскую прокуратуру возглавил Алексей Ежов, который ранее был заместителем руководителя ведомства.

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