Сборная реконструкция: волейболисты едут на ЧЕ новым составом

На стартующем сегодня чемпионате Европы по волейболу сборная России сыграет в обновленном составе. Кадровая ротация была объективно необходима. После триумфа на континентальном первенстве в Польше два года назад последовала неудача на чемпионате мира – 2018. После этого свой пост покинул главный тренер Сергей Шляпников. Его сменил финский специалист Туомас Саммелвуо.

Из золотой команды Сергея Шляпникова в нынешнюю на Евро не пробились Сергей Гранкин, Максим Жигалов, Андрей Ащев, Илья Власов, Юрий Бережко, Егор Феоктистов и Роман Мартынюк. Защищать титул из того состава на турнир поехали связующий Александр Бутько, диагональный Максим Михайлов, доигровщики Дмитрий Волков и Егор Клюка, либеро Валентин Голубев, блокирующие Артем Вольвич и Ильяс Куркаев.

К этой группе волейболистов также присоединились связующий Игорь Кобзарь, диагональный Виктор Полетаев, блокирующие Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев, доигровщики Антон Карпухов и Антон Семышев, а также либеро Евгений Андреев.

— У нас собран сбитый и рациональный состав, в который входят лучшие на данный момент игроки, — поделился мнением с «Известиями» чемпион Олимпиады-2012 Тарас Хтей. — Бутько и Михайлов — прекрасная связка, не первый год действующая в казанском «Зените». Кобзарь и Полетаев отлично наиграны между собой в кемеровском «Кузбассе». Что касается доигровщиков, то по Клюке, Волкову и Семышеву вопросов нет. Единственный, по кому они есть, — это Карпухов, но он достаточно опытный игрок, поэтому надеюсь, что пользу принесет. Наши центральные блокирующие также все достойны находиться в главной команде страны.

Усилиться к Олимпиаде

Летом сборная России устроила широкий просмотр молодых волейболистов во время этапов Лиги нации. В итоге большинство из них поехали и на финальную часть турнира, проходившего в июле в Чикаго. Там наша команда выиграла золото. Уже в августе в расположении россиян появились опытные исполнители. С ними подопечные Туомаса Саммелвуо заняли первое место в своей группе в рамках Олимпийского отбора и досрочно завоевали путевку на Игры 2020 года в Токио.

По сравнению с прошедшим в Санкт-Петербурге отбором финский тренер внес в состав всего два изменения. Вместо доигровщика Федора Воронкова на Евро поедет Антон Карпухов, а вместо либеро Романа Мартынюка — Евгений Андреев. Оба новичка еще ни разу не играли в сборной при Саммелвуо из-за травм. Особенно стоит выделить 21-летнего Андреева, который впервые едет на крупный турнир национальных команд и составит конкуренцию Валентину Голубеву.

— Андреева грамотно подключили к сборной, притом что Голубев в этом сезоне зарекомендовал себя как достаточно ровный игрок, — продолжил Тарас Хтей. — Теперь интересно будет посмотреть Евгения на этом уровне. Я возлагаю на него надежды на нынешнем Евро, поскольку до Олимпиады остается всего год. Это перспективный игрок, но у него почти нет опыта выступлений за сборную. Туомас хотел проверить его в Лиге наций, вызвал в команду в начале сезона. Но Андреев получил травму, и мы не смогли как следует посмотреть парня на площадке. Надеюсь, что сейчас на чемпионате Европы тренер покажет его миру, даст игровое время и шанс зарекомендовать себя. Времени до Олимпиады в Токио мало, а позицию либеро надо усиливать. Так что Андрееву важно получить опыт на чемпионате Европы и Кубке мира.

Выиграть группу

Сборная России вылетела на чемпионат Европы во вторник. Игроки отмечают, что обстановка в коллективе отличная, такая же, как была на Олимпийском отборе в Санкт-Петербурге.

— Команда хорошо провела подготовительный период и готова показывать свою лучшую игру на чемпионате Европы, — отметил в разговоре с «Известиями» один из лидеров сборной, олимпийский чемпион – 2012 Максим Михайлов. — Понятно, что свою работу всегда можно улучшать. Нам еще предстоит прибавлять по ходу турнира, необходимо вкатиться в чемпионат. Тем более в ходе последнего сбора были только тренировки, не играли даже товарищеские матчи. А ни одно занятие не заменит официальную встречу, поэтому уже в первой игре необходимо проявить максимальную концентрацию и быстро поймать нужный ритм.

Чемпионат Европы пройдет в четырех странах и девяти городах. Во Франции — в Париже, Монпелье и Нанте, в Нидерландах — в Амстердаме, Роттердаме и Апелдорне, в Бельгии — в Брюсселе и Антверпене, а также в Словении — в Любляне.

Матчи группы, в которую попала сборная России, будут играться в Любляне. Помимо хозяев, Словении, в соперниках у нашей команды — Турция, Белоруссия, Северная Македония и Финляндия. Первый матч, против турецкой сборной, пройдет уже сегодня. Команды, занявшие первое и второе места, получат комфортную в плане логистики сетку в плей-офф. Их матчи вплоть до полуфиналов будут играться в Любляне. Сборные, занявшие итоговые третье и четвертое места, к 1/8 финала переедут в Нант, а в случае выхода в полуфинал — в Париж.

— Глупо говорить, что нам не важно занять первое место в группе, — добавил Михайлов. — Тем более сейчас турнир проходит в четырех странах, и уже по ходу плей-офф придется совершать переезды из одного города в другой. А если мы займем первое место в группе, то сумеем дольше оставаться в Любляне и играть на площадке, к которой уже привыкнем. Но если придется поездить, то будем готовы и к этому. Так что оказаться ниже первого места в группе нежелательно, но не катастрофично.

По мнению экспертов, сборная России является одним из фаворитов предстоящего турнира. Основным конкурентом станет команда Польши, усиленная одним из лучших доигровщиков мира последних лет — Вильфредо Леоном. В этом году 26-летний кубинец получил польское гражданство. Он хорошо известен нашим зрителям по выступлениям за казанский «Зенит», с которым в 2014–2018 годах выиграл четыре Лиги чемпионов и один клубный чемпионат мира.

— России обязательно нужно и можно бороться за золото, — резюмировал Тарас Хтей. — Конечно, команда Польши — яркий претендент на победу. С приходом Леона она способна остановить любого соперника. Всегда есть команда, в матче с которой малейшее расслабление может плохо закончиться. Мы не раз это проходили, поэтому не надо наступать на те же грабли. Сборные уровня Польши, Сербии, Италии и Франции легко могут наказать за малейшую ошибку. Так что надо держать максимальный уровень концентрации и организации, которые были показаны в Лиге наций и Олимпийском отборе. При этом у нас слабая группа. Надеюсь, это не сыграет с Россией злую шутку. Главное, на групповом этапе не расслабиться. Иначе потом в плей-офф можно пожалеть об этом.

За свою историю сборная России два раза побеждала на чемпионатах Европы — в 2013 и 2017 годах. Ранее еще 12 раз лучшей на континенте становилась команда СССР.