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Лавров сообщил об особом внимании Макрона к РФ

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Фото: REUTERS/Gerard Julien
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон уделяет особое внимание диалогу с Россией, понимая ненормальность отношений Запада и Москвы. Об этом во вторник 10 сентября сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, Макрон с момента своего вступления на должность уделял особое внимание отношениям с Россией, «понимая ненормальность той ситуации, которая сложилась в результате реакции Запада на происходившее в Крыму и на Украине в 2014 году, когда русский язык и русская культура были подвергнуты прямой угрозе со стороны пришедших к власти национал-радикалов».

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались.

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