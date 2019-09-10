В Геленджике локализован пожар на рынке

В Геленджике загорелся самый большой рынок. По предварительным данным, один мужчина отравился угарным газом, он в больнице. Загорелись деревянные палеты, пламя перекинулось на киоски. Все работники успели выйти сами. Площадь пожара достигала 300 кв. м, сейчас его локализовали. На месте работают 15 пожарных и 5 единиц техники.