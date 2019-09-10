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Основатель Alibaba ушел с поста главы совета директоров

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Фото: REUTERS/Charles Platiau
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Основатель компании Alibaba Джек Ма официально покинул пост председателя совета директоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Новым главой совета станет Дэниэл Чжан.

Джек Ма заявил о намерении отойти от дел 10 сентября 2018 года, в день 19-летия компании. Он сообщил, что продолжит работать еще год.

В октябре 2018 года Ма во второй раз за четыре года был признан богатейшим человеком Китая. Его состояние в тот момент оценивалось в $39,1 млрд.

Alibaba Group создана в 1999 году. Рыночная капитализация составляет около $420 млн, а в штате на постоянной основе работают свыше 66 тыс. человек.

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