Более половины россиян назвали видеоигры вредными

Более половины россиян (58%) заявили, что от видеоигр больше вреда, чем пользы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который приводит «РИА Новости».

Напротив, больше пользы, чем вредя в видеоиграх видят лишь 5% опрошенных, среди которых в основном молодежь от 18 до 24 лет. Еще 19% полагают, что вреда или пользы примерно поровну, а 13% ответили, что нет ни того, ни другого, говорится в исследовании.

При этом каждый десятый опрошенный посчитал, что видеоигры развивают логическое мышление, 8% респондентов назвали видеоигры одним из способов отдохнуть. Отмечается, что у 44% россиян в семье никто не играет в видеоигры, у 41% играют дети или внуки, у 8% — супруг или супруга, у 4% — брат или сестра.

Телефонный опрос проводился 15 августа среди россиян старше 18 лет по случайной выборке 1,6 тыс номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

22 августа Института развития интернета (ИРИ) предложил Минпросвещения ввести в школах факультативные уроки по киберспорту, в том числе по Dota 2, CodinGame, FIFA 19, Hearthstone, Minecraft и World of Tanks.

По словам гендиректора ИРИ Сергея Петрова, указанные игры способствуют развитию стратегического и креативного мышления, логики, скорости реакции, а также дают базовые навыки командной игры.