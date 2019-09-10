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Агрегаторы такси предложили ужесточить наем водителей в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Крупнейшие агрегаторы такси предлагают ужесточить наем водителей — допускать соискателя к работе только после проверки по государственным базам данных.

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В частности, речь идет о проверке на предмет алкогольной и наркозависимости, наличия судимостей, лишения водительских прав и прочих сведений. Об этом говорится в письме в ГПУ президента России, подготовленном руководителями «Яндекс.Такси», «Везет», «Максим» и «Ситимобил» (копия есть у «Известий»).

«Обеспечить возможность проверки информации о водителе в целях увеличения реального уровня безопасности при перевозке легковым такси: проверка учета в спецдиспансерах, действительности водительского удостоверения, информации о наличии судимостей... на основании данных из государственных баз и реестров с сохранением принципов защиты персональных данных», — отмечается в документе.

Предполагается, что в перспективе это позволит создать единый реестр шоферов, допущенных к работе в такси. Директор сервиса «Максим» Максим Шушарин заявил, что ранее предложения направлялись в Госдуму, но, к сожалению, не нашли отражения в законопроекте о такси.

В «Яндекс.Такси» добавили, что для эффективной работы системы ее придется адаптировать под проверки с помощью искусственного интеллекта (машиночитаемая база). Там указали, что для этого нужно решить «целый ряд вопросов технического и юридического характера, в том числе с участием ГИБДД».

В свою очередь эксперты считают, что такая проверка сведений о кандидатах в водители повысит безопасность поездок. С другой стороны, есть риски утечки приватных данных, а таксисты-иностранцы могут остаться без работы.

Подробнее — в материале «Известий»:

Пора по базам: таксистам прописали тотальную проверку

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