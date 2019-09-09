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В Туве откопали «женский айфон» возрастом 2100 лет

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Фото: siberiantimes.com
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Необычный предмет, визуально напоминающий современный iPhone, обнаружили в Туве археологи из Института истории материальной культуры РАН. Специалисты датировали возраст находки в 2100 лет, сообщило издание The Siberian Times.

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Находка была сделана еще в 2016 году, однако информация о ней появилась в СМИ только сейчас. Обнаруженный на глубине 17 м в ходе раскопок в некрополе Ала-Тей в Саянском море артефакт — пряжка для ремня, сделанная из полудрагоценного камня правильной прямоугольной формы 18x9 см. Украшали ее бирюза, перламутр, сердолик.

Пояс женщины был украшен китайскими монетами, которые стали чеканить 2137 лет назад. С их помощью удалось установить возраст «айфона».

Раскопки велись в Саянском море — искусственном водохранилище на Енисее вверх по течению от Саяно-Шушенской плотины. Вода в этой местности ежегодно спадает в мае и июне, обнажая площади, где ведутся поиски артефактов.

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