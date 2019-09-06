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Итоги полевых исследований подвели в Херсонесе Таврическом

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» подвели итоги полевых исследований на территории кварталов городища 9а и 20. В первом из них исследования в этом году завершены, сообщает пресс-служба музея.

Как рассказала руководитель экспедиции, заведующая отделом «Городище и некрополь» Станислава Рыжова, здесь были открыты несколько этапов застройки. Первый – это IV век до н.э., сохранились небольшие остатки стен. В 2019 году изучили северный угол квартала, который раньше занимала античная усадьба.

Находилась там и кладовая, которая датируется третьей четвертью IV века до н.э. В ней мы обнаружили большое количество античной керамики», – цитирует Рыжову онлайн-газета «Новый Севастополь».

В 20-м квартале раскопки вела экспедиция Государственного Эрмитажа. Из наиболее интересных находок археологи называют тарелку, которая сохранилась после пожара, поливную посуду и железные замки.

Сотрудник отдела античного мира Эрмитажа Надежда Новоселова отмечает, что были продолжены прошлогодние исследования византийского дома, который занимал часть этого квартала. Удалось раскопать несколько больших помещений и двор, существовавшие с XI по XIII века. По ее словам, найденный керамический материал сейчас тщательно изучается.

28 августа сообщалось, что археологическая экспедиция приступила к разведке у берегов музея-заповедника «Херсонес Таврический». Основные работы ведутся в Карантинной бухте, где находился предполагаемый порт Херсонеса.

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