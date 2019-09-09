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Восьмилетняя девочка пострадала при взрыве газа в Башкирии

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В Башкортостане восьмилетняя девочка получила ожоги при хлопке газа. Госкомитет по чрезвычайным ситуациям рекомендует родителям не оставлять детей без присмотра.

Инцидент произошел в Нефтеюганске. На кухне в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси. В этот момент в комнате находилась восьмилетняя девочка, она получила ожоги. В госкомитете по ЧС уточнили, что ребенок находился без присмотра. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

В ведомстве также сообщили, что за последнюю неделю с детьми зафиксировано два происшествия, кроме того, три ребенка отравились грибами.

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