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Шестилетний ребенок умер от ожогов после пожара в Карелии

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Шестилетний мальчик, доставленный в ожоговый центр Нижнего Новгорода из Карелии, скончался во время лечения. Ребенок значительно пострадал во время пожара на даче.

По данным специалистов, мальчик получил ожоги 90% поверхности тела в результате возгорания на даче 30 августа. Ребенка госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии республиканской больницы в Петрозаводске. Через несколько дней врачи приняли решение о транспортировке ребенка на вертолете в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Мальчик был введен в состояние медикаментозного сна. 9 сентября ребенок скончался, сообщили в медицинском учреждении.

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