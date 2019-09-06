Два человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы

Пожар произошел в пятницу, 6 сентября, в квартире жилого дома на юге столицы, погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

Отмечается, что горела захламленная квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома по адресу Каширское шоссе, дом 50, корпус 2. Вызов пожарным поступил в 14:43.

Горение происходило на площади 20 кв. м.

В 15:00 пожар был ликвидирован.

2 сентября сообщалось, что спасатели вынесли троих детей из горящей квартиры в центре Москвы. Возгорание произошло в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома на улице Чаплыгина.