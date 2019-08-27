Пожар произошел в строящемся здании на Сущевском Валу в Москве

В Москве загорелось строящееся здание на Сущевском Валу. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице.

Инцидент произошел в здании на пересечении Шереметьевской улицы и Сущевского Вала. Загорелся утеплитель на площади 6 кв. м, сообщает телеканал «Звезда». Клубы едкого черного дыма достигали соседнего жилого многоэтажного здания.

К настоящему времени пожарным удалось ликвидировать возгорание. Как отмечает телеканал «360», перекрытия движения по прилегающим улицам не проводилось, сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее 27 августа сообщалось, что в историческом жилом здании в центре Москвы произошел пожар.