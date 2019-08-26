Склад с битумом загорелся в Пскове

Склад с битумом загорелся на площади около 4 тыс. кв. м в Пскове. Об этом в понедельник, 26 августа, заявили в пресс-службе МЧС России.

«На улице Пожиговская внутри ангара горит битум на площади 3,6 тыс. кв. м», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Угрозы распространения на жилые дома нет, отмечают в ведомстве.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, пишет «Газета.ру».

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись пожара.

Причины инцидента выясняются. К тушению огня привлечены 27 человек и 11 единиц спецтехники, уточняет «Звезда».

Ранее 26 августа на Ставрополье произошел пожар на федеральной трассе «Кавказ». В районе хутора Николаевский загорелся грузовик, в котором было 40 т мазута. Никто не пострадал.