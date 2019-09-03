Дело возбудили после пожара на ранчо в Ленинградской области
В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело после пожара на ранчо «Идальго» в поселке Стеклянный Всеволжского района. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В ночь на понедельник, 2 сентября, огонь уничтожил конюшню и хозпостройки, погибли девять лошадей. Площадь возгорания составила почти 300 кв. м.
Основной версией произошедшего является поджог. Следователи изъяли с места преступления грунт и пустую канистр из-под бензина. Предварительная сумма ущерб составила 7 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Ночью 22 августа житель Саратова поджег деревянный дом со своей семьей внутри. Погибли его жена и отец, мать была доставлена в больницу.