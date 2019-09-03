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Дело возбудили после пожара на ранчо в Ленинградской области

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Фото: vk.com/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело после пожара на ранчо «Идальго» в поселке Стеклянный Всеволжского района. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ночь на понедельник, 2 сентября, огонь уничтожил конюшню и хозпостройки, погибли девять лошадей. Площадь возгорания составила почти 300 кв. м.

Основной версией произошедшего является поджог. Следователи изъяли с места преступления грунт и пустую канистр из-под бензина. Предварительная сумма ущерб составила 7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ночью 22 августа житель Саратова поджег деревянный дом со своей семьей внутри. Погибли его жена и отец, мать была доставлена в больницу.

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