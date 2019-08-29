Причиной пожара с двумя погибшими в Саратове стал поджог

В Саратове установили причину пожара, в котором погибли женщина и ее свекр. Причиной стал поджог, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

По подозрению в преступлении был задержан 32-летний муж погибшей. Он признался в содеянном и рассказал, что хотел напугать свою 35-летнюю супругу, которую заподозрил в измене, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Пожар произошел ночью 22 августа в двухэтажном деревянном доме. Во время тушения спасатели обнаружили тело 55-летнего мужчины без признаков жизни, его сноха скончалась в машине «скорой», а 50-летняя жена была госпитализирована с ожогами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия». Расследование продолжается.