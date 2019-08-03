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В Крыму мужчина сжег свой дом и убил соседа из-за кражи персиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Житель Крыма убил соседа, поджег свой дом и покончил с собой из-за кражи персиков. Об этом 3 августа сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета России по республике.

Следователи установили, что в селе Тимирязево Джанкойского района между соседями по участку произошел конфликт из-за подозрения в краже персиков из их общего сада. Кто кого подозревал, не уточняется. В результате ссоры один из соседей застрелил другого из охотничьего ружья, после чего поджег собственный дом и покончил с собой.

СК выясняет все обстоятельства инцидента.

9 июля сообщалось, что в Красноярске две женщины пытались задушить свою соседку из-за громкой музыки.

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