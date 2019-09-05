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Батутный центр выплатит компенсацию за перелом позвонка у ребенка в Омске

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В Омске суд обязал местный развлекательный центр выплатить 80 тыс. рублей в качестве компенсации за перелом позвонка у ребенка. Еще 40 тыс. рублей комплекс выплатил в добровольном порядке.

По данным суда, ребенок получил травмы во время прыжков на батуте. Он упал и получил компрессионный перелом грудного позвонка. Травму квалифицировали как вред здоровью средней тяжести, сообщает ИА «Город55».

В связи с травмой ребенок прекратил занятия в спортивной школе и перешел на домашнее обучение. Развлекательный центр в добровольном порядке выплатил семье ребенка 40 тыс. рублей. С учетом данного факта суд постановил выплатить еще 80 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение.

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