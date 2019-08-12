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Школа в Орле выплатит компенсацию за травму ученицы на уроке физкультуры

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В Орле школа № 51 должна будет выплатить родителям первоклассницы компенсацию за травму, полученную ребенком во время урока физкультуры. Орловский областной суд взыскал со школы 175 тыс. рублей, сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел 4 октября 2018 года. Первоклассница упала при выполнении упражнений на шведской стенке. Школа составила акт о несчастном случае, согласно которому причиной стали неосторожные действия самой ученицы. Ребенок получил компрессионный перелом 12-го грудного и первого, второго и третьего поясничных позвонков, уточняет InfoOrel.ru.

Дальнейшее обучение проводилось на дому. После того как девочка поправилась, отец обратился в суд с иском о компенсации морального вреда и признании частично недействительным акта о несчастном случае.

В пресс-службе суда отмечают, что за причиненный несовершеннолетнему вред школа отвечает в том случае, если она не осуществляла должный надзор в момент причинения вреда, что было установлено судом.

Суд обязал школу выплатить пострадавшей стороне 150 тыс. рублей компенсации и 25 тыс. рублей на возмещение судебных расходов.

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