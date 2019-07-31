Жительница Калининграда отсудила почти 90 тыс. рублей за падение в люк

В Калининграде суд обязал дорожников выплатить компенсацию местной жительнице, которая упала в люк. Женщина должна получить 87 тыс. рублей.

Как сообщили Калининград.Ru в пресс-службе суда, в мае 2018 года девушка упала в открытый люк ливневого колодца стадиона «Локомотив». Она получила травму ноги и ушибы.

Ленинградский районный суд пришел к выводу, что ООО «ДСП» не предприняло мер по ограждению опасного участка. Предприятие должно выплатить пострадавшей 50 тыс. рублей компенсации морального вреда, 36 тыс. рублей в счет утраченного заработка и 718 рублей за расходы на лечение.

24 июля сообщалось о том, что житель Калининграда выиграл иск, поданный им в отношении компании, занимающейся остеклением его частного дома. Суд решил, что фирма должна заплатить владельцу особняка около 1 млн рублей компенсации