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Школа в Сыктывкаре заплатит за перелом позвоночника ученика

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Жительнице Сыктывкара удалось отсудить у школы более 200 тыс. рублей в качестве моральной компенсации за то, что ее сын сломал позвоночник во время урока. Первоначально женщина жаловалась в суд на родственников ребенка, с которым у ее сына возникла потасовка, но в отношении обидчика уголовное дело возбуждать не стали.

Как поясняет ИА «Комиинформ», во время урока физкультуры между двумя учениками произошла ссора. Один обхватил другого за талию и перебросил через себя. При падении мальчик ударился головой и спиной о пол в спортзале и получил травму позвоночника. Мальчика госпитализировали. У него диагностировали компрессионные переломы позвонков грудного отдела позвоночника.

Во время рассмотрения дела школьники подтвердили, что инцидент произошел во время урока. Учитель дал задания ребятам и вышел из зала. После случившегося он сказал пострадавшему переодеться, вызвал ему такси и отправил домой. Скорая помощь в школу не приезжала.

Таким образом, отмечает агентство, выяснилось, что именно школа не выполнила требование федерального закона: на уроке учителя не было, он не обеспечил безопасные условия обучения и присмотр за детьми, а также не вызвал помощь и не сообщил родителям.

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