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Памятник Владимиру Этушу открыли на Новодевичьем кладбище

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу открыт на Новодевичьем кладбище. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил «РИА Новости» директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

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«Памятник выполнен в соответствии с пожеланиями самого Владимира Абрамовича, которые он сделал еще при жизни, и установлен на личные средства семьи», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Крока, памятник на могиле актера торжественно открыл коллектив театра. На церемонии присутствовала вдова актера Елена Этуш, народный артист России Евгений Карельских, актеры, режиссеры, близкие мастера сцены. Владимир Этуш скончался 9 марта, ему было 96 лет. 12 марта поклонники и коллеги Владимира Этуша простились с ним в здании Театра имени Вахтангова.

Согласно последней воле актера его прах должен был упокоиться на Новодевичьем кладбище, где похоронены его родители. Кремация прошла на Троекуровском кладбище.

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