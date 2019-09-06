Прощание с Зинаидой Славиной состоялось в Подмосковье

Прощание с народной артисткой РСФСР Зинаидой Славиной завершилось на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Об этом 6 сентября сообщает РИА Новости.

«Попрощались, ее кремировали на Николо-Архангельском кладбище», —сказал представитель театра «Содружество актеров Таганки», где актриса служила последние 20 лет.

Зинаида Славина скончалась 3 сентября на 80-м году жизни в Москве. Актриса родилась 6 апреля в 1940 году в Петергофе. В 1964 году окончила Театральное училище им. Щукина. Еще будучи студенткой, она исполнила главную роль в студенческом спектакле «Добрый человек из Сезуана» Бертольда Брехта, который стал первой постановкой «Театра на Таганке».

Впоследствии Славина стала ведущей актрисой театра. За годы своей работы она сыграла более чем в 1,6 тыс. спектаклей. В 1993 году актриса и ее коллеги по труппе перешли во вновь созданный театр «Содружество актеров Таганки» под руководством Николая Губенко.

Также артистку можно увидеть в фильмах «Софья Перовская», «Нос», «Происшествие, которого никто не заметил», «Иван да Марья» и др.