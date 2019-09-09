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РФ предложила ЮНЕСКО учредить премию имени Менделеева

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии имени Менделеева. Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе открытия Менделеевского съезда в Санкт-Петербурге 9 сентября.

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По его словам, международную премию за выдающиеся достижения в области химии, физики, математики и биологии предлагается учредить в рамках Международного года Периодической таблицы химических элементов.

«Это первый случай, когда наша страна подает в ЮНЕСКО подобную заявку. Уверен, что для талантливых исследователей, для коллективов эта премия может быть хорошим стимулом к покорению новых научных вершин», — цитирует Медведева ТАСС.

Российский премьер отметил особое значение премии для молодых ученых и выразил надежду, что ее размер будет достаточно большим — по $250 тыс. для каждого из двух лауреатов.

«Все-таки признание заслуг на самом высоком международном уровне, принадлежность к мировой научной элите — это ценность особого порядка. Я надеюсь, что наша инициатива будет поддержана», — подытожил глава правительства.

7 сентября кабмин увеличил размер премий для молодых ученых в области науки и техники — с 500 тыс. рублей до 1 млн. Распоряжение правительства вступит в силу с 1 января 2020 года.

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