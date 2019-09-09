Британка родила дочь после десяти сыновей

В Британии женщина родила девочку после того, как в ее семье появились десять мальчиков. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил таблоид The Sun.

У 39-летней Алексис Бретт и ее мужа Дэвида большая семья — у них десять сыновей, самому старшему из которых 17 лет, а младшему — 2 года. Недавно у них снова было пополнение, но в этот раз у Алексис родилась девочка, которую назвали Кэмерон.

Появлению девочки были рады все, пишет издание. Алексис отметила, что поведение мальчиков улучшилось, потому что они боятся разбудить малышку, а также всегда предлагают свою помощь по уходу за ней. Однако пара больше не планирует иметь детей, поэтому женщина рассматривает возможность хирургического вмешательства, для предотвращения беременности в будущем.

6 сентября сообщалось, что в Индии 74-летняя женщина родила двойню.