В Индии 74-летняя женщина родила двойню

В индийском штате Андхра-Прадеш 74-летняя Эрраматти Мангаямма смогла родить двух девочек. Об этом 5 сентября сообщил портал Hindustan Times.

Женщина забеременела с помощью ЭКО, при этом роды проходили при помощи кесарева сечения.

«Операция прошла гладко. И мать, и новорожденные здоровы и не имеют никаких осложнений. Однако мать отправили в отделение интенсивной терапии, чтобы она смогла выйти из пережитого за последние несколько часов стресса», — сказал директор больницы.

Отмечается, что она не сможет кормить младенцев грудью, но они получат молоко из донорского банка. Как рассказали врачи, выносить и родить Мангаямма смогла благодаря отсутствию таких болезней, как диабет и гипертензия.

Мангаямма и ее 80-летний муж Рая Рао поженились в 1962 году. Их попытки завести ребенка так и не увенчались успехом. Однако благодаря процедуре искусственного оплодотворения 74-летняя женщина смогла забеременеть в январе этого года.

5 сентября стало известно, что в Польше ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери.