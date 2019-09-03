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У панды в берлинском зоопарке родились двойняшки

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Фото: Global Look Press/Zoo Berlin/dpa
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Сразу два детеныша панды родились в Берлинском зоопарке. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что 31 августа большая панда Менг Менг впервые стала матерью. При этом определить, что медведица действительно беременна специалистам удалось только за неделю до родов.

Примерно через час после рождения первого медвежонка у Менг Менг появился второй детеныш.

Определить пол новорожденных пока не удается, их вес составляет всего 186 и 136 граммов. Панда и ее медвежата пока будут находиться в закрытом от посетителей вольере, пишет «РИА Новости».

30 августа Московский зоопарк поделился видео с резвящимися пандами Диндин и Жуи.

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