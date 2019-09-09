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Ученица Тутберидзе исполнила три четверных прыжка в одной программе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российская фигуристка Александра Трусова, которую тренирует Этери Тутберидзе, исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России. Видео выступления появилось на сайте Первого канала в воскресенье, 8 сентября.

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Отмечается, что 15-летняя спортсменка, выступавшая в образе Дейенерис Таргариен из сериала «Игра престолов», выполнила четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным, а также еще один четверной тулуп и несколько каскадов.

В прошлом сезоне Трусова стала чемпионкой России среди юниоров. Ее результат в произвольной программе (164,44 балла) превысил мировой рекорд Алины Загитовой.

22 марта подопечная Этери Тутберидзе Алина Загитова завоевала золото чемпионата мира по фигурному катанию. По сумме двух программ она получила 237,5 балла. Второе место заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана (224,76 балла), бронзовой призеркой стала россиянка Евгения Медведева (223,80 балла). Еще одна представительница России, Софья Самодурова, заняла восьмое место с результатом в 208,58 балла.

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