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Футболист Гризманн обвинил свою жену в незабитом пенальти

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Фото: TASS/PA Images
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Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн обвинил свою жену в том, что он не смог забить пенальти в ворота национальной команды Албании. Об этом сообщает портал Goal.com.

По словам футболиста, он очень сожалеет, что не смог реализовать одиннадцатиметровый, и пообещал потренироваться в этом деле. При этом он заявил, что неудача связана с его женой.

«Возможно, я промахнулся, потому что моя жена не смотрела матч!» — подчеркнул он.

По итогам игры французы одержали победу над албанцами со счетом 4–1.

5 сентября стало известно, что у двукратного чемпиона мира по футболу Кафу умер сын.

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