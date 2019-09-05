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У двукратного чемпиона мира по футболу Кафу умер сын

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Фото: ТАСС/DPA/Sebastian Gollnow
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Скончался 29-летний сын двукратного чемпиона мира по футболу бразильца Кафу. Об этом пишет Globe Esporte в четверг, 5 сентября.

По данным издания на вечер 4 сентября, у сына Кафу Данило произошел сердечный приступ во время игры в футбол с друзьями. Его срочно доставили в больницу, однако он умер по пути в медучреждение из-за остановки сердца, пишет RT. Информацию о смерти Данило подтвердил бывший партнер Кафу по сборной Бразилии Пауло Сержио.

Кафу становился чемпионом мира в 1994 и 2002 годах в составе сборной Бразилии. Как отмечает REGNUM, Кафу является единственным футболистом, который сыграл в трех финальных матчах чемпионатов мира подряд (1994, 1998, 2002).

Кроме того, он известен по своим выступлениям за итальянские ФК «Милан» и «Рома». В составе «Ромы» он выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны. Обе команды выразили спортсмену свои соболезнования в связи со смертью сына, пишет «Спорт-Экспресс».

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